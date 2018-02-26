Salih Müslim hakkında bir karar daha

Başsavcılık bu yakalama kararı ile birlikte 3 ayrı yakalama kararını iade talepnamesinde yer alması için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çukurambar'daki vergi dairesinde 1 Şubat'ta gerçekleştirilen bombalı saldırı ile ilgili terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın edindiği bilgiye göre Başsavcılık, bu yakalama kararıyla birlikte 3 ayrı yakalama kararını Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan Salih Müslim için hazırlanan iade talepnamesinde yer alması için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

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