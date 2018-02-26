4 aydır çözülemeyen tuhaf olay...

Olay 25 Ekim 2017’de gerçekleşti. Savunma ve havacılık haberleri yapan The War Zone adlı Amerikan haber sitesi, söz konusu durumun alışılmadık olduğunu belirtti.

Amerikan hava sahasında zaman zaman telsizleri bozuk olan ve alıcıları kayıp uçakların tespiti konusunda karmaşa yaşandığını ancak sonunda ne olduklarının tespitinin yapıldığını yazan The War Zone sitesi, bu kez radarda tespit edilen ve başka uçaklar tarafından da görülen uçan cismin kimliğinin anlaşılmadığını yazdı. Uçan cisimle radyo bağlantısı da kurulamadı.

JETLER HAVALANDI

İlk olarak Kaliforniya’ya Sacramento kenti üzerinde tespit edilen ve havadaki uçakların da gördükleri uçan cisim Oregon’a bağlı Portland kentine yaklaştığında Amerikan hava kuvvetleri harekete geçti. F-15’ler cismin görüldüğü yere doğru havalandı ancak jetler hiçbir şey bulamadan geri döndü.



PİLOT: ONU GÖRÜYORUZ AMA NE BİLMİYORUZ

Haberler İngiliz basınına da yansıdı. Federal Havacılık Kurulu ile Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı yetkililerinin birbirleriyle yaptığı telsiz konuşmaları da haberlerde verildi. Konuşmalarda yetkililer, bunun ne olduğuna dair bilgileri olmadığını söylüyor. Kuleyi arayan bir pilot ise “Beyaz bir nokta var. Onu görüyoruz ama kimlik tespiti yok” diyor. Bunun ardından savaş uçakları havalanıyor. Daha sonraki konuşmalarda yetkililerden biri diğerine söz konusu uçan cismin nereye gittiğini belirleyemediklerini söylüyor. Yetkililer, “Bu tuhaf. Gerçekten tuhaf” ifadelerini kullanıyor.