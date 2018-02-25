Ayrıntılar gelecek...
25 Şubat 2018 16:40
Irak'ta IŞİD üyesi 15 Türk'e idam cezası
Iraklı bir yargı yetkilisinin terör örgütü olduğu belirtilen IŞİD üyesi 15 Türkiye vatandaşının idam cezasına çarptırıldığını söylediğini aktardı.
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