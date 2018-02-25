25 Şubat 2018 16:40

Irak'ta IŞİD üyesi 15 Türk'e idam cezası

Irak'ta IŞİD üyesi 15 Türk'e idam cezası
Iraklı bir yargı yetkilisinin terör örgütü olduğu belirtilen IŞİD üyesi 15 Türkiye vatandaşının idam cezasına çarptırıldığını söylediğini aktardı.
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