Merkel ve Macron, Putin ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Suriye’de insani ateşkes kararının ardından ateşkes uygulamasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

3 liderin telefon görüşmesinde, Suriye'deki son durum ve BM'nin ateşkes kararı ele alındı.Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya ve Fransa liderlerinin bugün, BMGK kabul edilen ateşkesin uygulanma süreciyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceği belirtilmişti.