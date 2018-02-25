Salih Müslim'in ailesinden açıklama

PYD eski Eş Başkanı Salih Müslim'in oğlu Welat Müslim, Salih Müslim'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Welat Müslim, Sputnik'e verdiği demeçte Anadolu Ajansı'nın "babasının dün akşam Prag'da gözaltına alındığına" dair haberini doğruladı, gözaltıyı bu sabah öğrendiklerini söyledi.

Welat Müslim şöyle konuştu:

"Gözaltına alınışını biz de bu sabah basından öğrendik. Olayı Parti (PYD) yetkililerine sorduk, onları aradık, doğruladılar. Parti yetkilileri Müslim'in dün gece Prag'da gözaltına alındığını söylediler. Saat kaçta gözaltına alındığını bilmiyoruz. Babam ile birkaç günde bir telefonla görüşüyorduk. En son birkaç gün önce görüşmüştük. PYD ve ailesi olarak serbest bırakılması için grişimlerimiz var. Bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz."