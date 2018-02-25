Salih Müslim yakalandı: Şimdi ne olacak?

Habertürk TV'ye katılan emekli Büyükelçi Uluç Özülker ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Salih Müslim'in yakalanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"ÇEKYA'NIN İADE NOKTASINA GELEBİLMESİ DE KUVVETLE MUHTEMELDİR"

Emekli büyükelçi Uluç Özülker, "Kırmızı bültenle arandığına göre, bulunduğu yerde yakalanması AB Konseyi üyeleri için ön planda geliyor. Interpol ile kırmızı bülten çıkarmak mümkün. Burada dikkat edilmesi gereken husus suçluların iadesi anlaşması olmadığı takdirde ne yapılabileceği. Bu karşılıklı iki ülkenin iyi niyetine kalmış durumda. Burada iyi niyetin varolduğunu düşünmek gerekiyor. İade noktasına gelebilmesi de Çekya'nın kuvvetle muhtemeldir. Müzakereler de çok yakın bir süreçte başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"AB'NİN DE DEVREYE GİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Doğrudan doğruya iki devlet arasında suçluların iadesi anlaşması olmadığına göre, iki ülke arasında işbirliği Interpol üzerinden mi yapılacak? Çekya AB'nin üyesi. Ben AB'nin de devreye gireceğini düşünüyorum. Uzun bir müzakere olacağını düşünüyorum. Çok da kolay bir iade süreci olacağını düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.