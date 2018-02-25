Salih Müslim yakalandı

Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı.

Türkiye, Müslim için 13 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarmıştı. Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, Müslim'in Türkiye'nin girişimleri sonucunda yakalandığı ve iade talebinin de kısa süre içinde iletileceği belirtildi

MÜSLİM'İN GÖZALTINA ALINMASINA İLİŞKİN DETAYLAR NETLEŞTİ

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol Daire Başkanlığı'nca, Prag'da bir toplantıya katılacağına yönelik medyadaki haberler üzerine Çekya makamlarından yakalanmasının talep edildiği, bunun üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslim'in Brüksel'de bir toplantıya katıldığı, Prag'da da benzer bir etkinliğe katılacağına yönelik medyadaki haberler üzerine Çek yetkililerden yakalanması talep edildi.

Harekete geçen Çek güvenlik güçleri, Müslim'i 02.35'te gözaltına alarak durumu EGM yetkililerine iletti.

DOSYA BUGÜN VEYA YARIN İLETİLECEK

Adalet Bakanlığı ile irtibata geçen EGM İnterpol Daire Başkanlığı yetkilileri, Müslim'in Türkiye'ye iadesi amacıyla gerekli evrakın hazırlanması ve iletilmesi için sürecin başlatıldığını, dosyanın bugün veya yarın ivedilikle Çekya makamlarına iletileceğini bildirdi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslim, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına istinaden, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından aranıyordu.