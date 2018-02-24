ABD'de üniversite öğrencilerinden silahlanma protestosu

ABD'de bir liseye düzenlenen silahlı saldırı sonrasında yapılan protesto gösterilerine üniversite öğrencilerinin de katıldığı belirtildi.

Gösterilere katılan bazı öğrencilerin disiplin cezasıyla karşılaşabileceği belirtilirken bazı öğretmenlerin eylemlere katılmadığı aktarıldı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, pek çok öğrencinin elinde "bir daha asla" ve "silah şiddetini durdurun" pankartlarıyla saldırılara tepki gösterdiği ve bazı öğrencilerin AR-15 tüfeği ve benzer silahların sivil kullanımının yasaklanması çağrısı yaparak, silah alımına dair yasaların da sertleştirilmesini istediği ifade edildi.Bir öğrenci, “kolay silah erişimine olanak tanıyan bu yasalar nedeniyle masum insanlar hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar, Las Vegas, Orlando ve Sandy Hook’takiler de dahil, ABD’de son on yılda insanları topluca hedef alan çok sayıda saldırı meydana geldi.

Birçok öğrencinin silahlara erişimi düzenleyici gerekli adımların atılmadığını söylediği ve yasa koyucuların Parkland saldırısında sorumluluğu olduğunu savunduğu aktarıldı.

Bir öğrencinin "Ne kadar üzgün olduklarını anlattıkları taziye mesajları yeterli değil, değişim istiyoruz" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Texas Needville Independent Okulu’ndan Curtis Rhodes adındaki bir öğretmen ise, bazı eğitimcilerin eylemlere destek vermediğini belirterek, "Hayat tercihlerden ibaret ve bu tercihlerin iyi ya da kötü sonuçları var" diyerek öğrencilere sayılarının 50 ya da 500 olmasının bir şeyi değiştirmediğini, öğrenciler hakkında disiplinle ilgili adımların atılacağını söyledi.