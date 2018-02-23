Bütçe için toplanan AB'de doğu-batı çatlağı

Avrupa Birliği'nden ayrılmakta olan İngiltere hariç 27 üye ülkenin liderleri, en zorlu ve tartışmalı konularından biri olan ortak bütçeyi görüşmek üzere toplandı.

Zirvede Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'nin, doğusu ile batısı arasındaki uçurum yüzünden dağılabileceği uyarısı yaptı.



Merkel'in şartları

Sputnik'te yer alan habere göre, AB'nin 2021-2027 bütçesi için düzenlenen zirvedeki pürüz, Doğu Avrupa ülkelerinin bütün üyelere dağıtılacak sığınmacılarla ilgili kotayı kabul etmemesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ise üyelere AB yardımı dağıtılmasını sığınmacı kabul etmeleri ve AB değerlerine sadık kalmaları şartlarına bağlamak istemesi yatıyor.



Polonya-Macaristan

Merkel'in hedefinde öncelikle sığınmacı almayı reddettikleri gibi hukuk devletini terk etmekle de eleştirilen Polonya ile Macaristan var. Zirve öncesi Polonya'nın Avrupa Bakanı Konrad Szymanski bu tür siyasi manevralara boyun eğmeyecekleri, hiçbir şart altında sığınmacı kabul etmeyecekleri restini çekti.

"Uzlaşmaya hazırız"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise zirveye giderken ''AB bütçesi iyi ve sağlıklı bir uzlaşmaya dayanmalı, Polonya böyle bir uzlaşıya hazırdır'' diye konuştu.

En büyük finansörünün Almanya olduğu AB bütçesinden en çok yardım alan üyelerden biri Polonya.



Bütçeye Brexit etkisi

Almanya AB bütçesine artık daha da çok katkıda bulunmayı taahhüt etti. Bununla birlikte İngiltere'nin AB'den çıkış (Brexit) sürecinde bulunmasından, yani İngiltere'nin yıllık 12-14 milyar euro'luk katkısının kesilecek olmasından ötürü AB bütçesinden harcamalarda tasarrufa gidilecek.

“Bu kadar kopuş yetti”

Bu manzara karşısında Juncker, ''Avrupa'nın doğusu ile batısı arasındaki uçurum beni çok endişelendiriyor. Bu görüş ayrılıkları bazen daha derinleşiyor, bazen daha seyrekleşiyor. Ama ben artık Avrupa'da yeni bir kopuş görmek istemiyorum, AB içindeki çatlaklar arttık yetti'' uyarısını yaptı.

Komisyon Başkanı ''Eğer geleceğe dönük bir AB bütçesi istiyorsak, üye ülkeler daha fazla para ödemeye hazır olmalı'' çağrısında da bulundu.

“Üstesinden geldiğimiz krizlerin ardından artık geleceğe bakalım”

Belçika Başbakanı Charles Michel de artık Avrupa'nın geleceğine odaklanma ve köprüler oluşturma vakti geldiğini söyledi.

"Üstesinden geldiğimiz krizlerin ardından artık geleceğine bakan bir Avrupa var. Yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanmamız lazım'' diyen Michel, zirvenin ana gündem maddesinin Brexit olmadığını, temel amacın AB bütçesi ve Brexit sonrasında AB'nin geleceği hakkında açık ve dürüst görüş alışverişi yapmak olduğunu belirtti.



Afrika'da terörle mücadeleye destek

Öte yandan Brüksel'de AB, BM, Afrika Birliği ve G5 Sahel'in ortaklığında düzenlenen Sahel Yüksek Düzeyli Konferansı'nda, AB, G5 Sahel'in terörle mücadele gücüne mali yardımı ikiye katlayacağını açıkladı.

G5 Sahel ülkeleri (Burkina Faso, Çad, Mali, Moritanya, Nijer) liderleriyle yapılan toplantıda, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, G5 Sahel'in terörle mücadele gücüne katkıyı, 176 million euro daha ekleyerek 414 million euro'ya çıkaracaklarını duyurdu.