Oxfam'a Haiti'de çalışma yasağı

Oxfam İngiltere'nin Haiti'deki yardım çalışmalarına katılma izni iptal edildi. BBC'nin haberine göre, iptal kararı iki ay geçerli olacak. Oxfam üyelerinin 2011 yılında Haiti'de hayat kadınlarıyla 'seks partileri' düzenledikleri öğrenilmişti. Son olarak, Haiti'ye yardım çalışmalarına katılmak için giden Oxfam mensuplarının cinsel istismar, tecavüz ve tehdit suçları işlediklerine dair bir rapor yayımlanmıştı.

Aralarında Haiti yardım çalışmaları koordinatörünün de bulunduğu yedi Oxfam mensubu ülkeyi terk etmişti. Oxfam Almanya şubesi basın sözcüsü Steffen Küßner, İtalya, İspanya ve Quebec'teki Oxfam örgütlerinin çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.