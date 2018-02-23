23 Şubat 2018 19:07

ABD'den Kudüs kararı

ABD'den Kudüs kararı
Yetkililerin verdiği bilgiye göre, ABD, Kudüs'teki büyükelçiliğini 14 Mayıs tarihinde taşıyacak.
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