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23 Şubat 2018 19:07
ABD'den Kudüs kararı
Yetkililerin verdiği bilgiye göre, ABD, Kudüs'teki büyükelçiliğini 14 Mayıs tarihinde taşıyacak.
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