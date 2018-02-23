Rusya'dan kritik 'Fetih el Şam' açıklaması

Moskova'da Özbek mevkidaşı Abdülaziz Kamilov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Doğu Guta'da giderek kötüye giden durumla ilgili olarak yaptığı açıkalmada Suriye'de ateşkesin önündeki ana engelin Fetih el Şam militanları olduğunu söyledi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Lavrov teröristlerin ateşkese bağı kalacağının bir garantisi bulunmadığını vurguladı.

'BU ÖRGÜTE DOKUNMUYORLAR'

Koalisyonun Fetih el Şam'ı düşman olarak gördüğüne dair bir kanıta sahip olmadıklarını kaydeden Lavrov, "Bu örgüte dokunmuyorlar. Koalisyonun Fetih el Şam'ı askeri faaliyetlerinin gerçek hedefi olarak gördüğüne dair bir kanıt yok" ifadelerini kullandı.

İsveç ve Kuveyt tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan ve Suriye'de insani yardımların yapılması için 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören karar tasarısını yorumlayan Lavrov, tasarıyı desteklemeye hazır olduklarını ancak belgede ateşkes garantisi verilmediğini söyledi.