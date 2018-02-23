ABD'den Türkiye'ye karşı yeni dava hamlesi!

Habertürk gazetesi yazarı Serdar Turgut, “Amerika’da Türkiye’ye yeni yasal komplo” başlıklı yazısında “Hakan Atilla’nın hüküm giydiği davada Reza Zarrab’ın tanıklığını dinlerken, ‘Bu dava resmen bittikten sonra da bu işlerin sonu geleceğe benzemiyor’ diye düşünmüştüm. Nitekim çok geçmeden maalesef bu olmaya başladı gibi görünüyor. Bu defa da Zarrab’ın tanıklık yaptığı davada birçok defa adı geçen İran’ın uçak şirketi Mahan Air bağlamında Türkiye’ye yeni bir yasal oyun oynamaya hazırlanıyorlar” ifadelerini kullandı.

“YANİ BİR YAPTIRIM DELME İDDİASI DAHA YAPILIYOR”

Serdar Turgut, “Amerikan Hazine ve Ticaret bakanlıkları ile CIA ve FBI, Mahan Air’in, İran Devrim Muhafızları tarafından hem Suriye’deki Kasım Süleymani’nin komutanı olduğu Kudüs Birliği’ne hem de Hizbullah’a silah ve teçhizat dağıtımı yapmak için kullanılan uçak şirketi olduğunu belirtiyor” bilgisini aktardı.

“Bunlar Amerika’nın resmi kayıtlarına geçirildi” diyen Serdar Turgut şöyle devam etti:

“Şimdi de salı günkü Wall Street Journal Gazetesi’nin birinci sayfasında çıkan bir haberde, Amerikan yönetimi tarafından yaptırımlar kapsamına alınmış bu şirketin, uçakları için yedek parça ve diğer aletleri Türk şirketleri aracılığıyla edindiği ileri sürülüyor. Yani bir yaptırım delme iddiası daha yapılıyor ve bu bağlamda yasal adımlar atılmasına hazırlanıldığı söyleniyor. Konuyu sorduğum Amerikan kaynakları, bu gelişmenin olabileceğinin Amerikalı yetkililer tarafından Türk yetkililere söylenmiş olduğunu iddia ettiler. Dört ayrı konuda yaptırım olasılığı bulunduğunu, bunlardan birinin de Mahan Air şirketiyle ilgili olduğunu söyledikleri öne sürülüyor.”

“TÜRKİYE O DOSYADA DESTEK VEREN ÜLKE OLMAKLA DA SUÇLANMAYA ÇALIŞILACAK”

Serdar Turgut yazısını şöyle sonlandırdı: “Yönetim içinde bu konuda çalışmanın, Ticaret Bakanlığı’nın “Bureau of Industry and Security” (BIS) adlı ulusal güvenliği ilgilendirebilecek yüksek teknolojili ihracatı kontrol eden birim tarafından yapıldığı belirtiliyor. Haberde bu yedek parça ve aletleri global piyasalardan edinip İran’a veren iki şirket ile bir kişinin ismi veriliyor. Eğer Amerika bu konuda beklendiği gibi bazı yasal adımlar atarsa bunu hayli siyasallaştırarak yapacak. Yönetim kayıtlarına göre Mahan Air, İran’ın Suriye’deki milis kuvvetlerine silah ve yardım taşıyan, ayrıca Hizbullah’a teçhizat gönderilen şirket olarak tanımlandığından eğer yasal bir süreç başlatılırsa Türkiye o dosyada İran’ın bölgedeki yayılmacı faaliyetlerine destek veren ülke olmakla da suçlanmaya çalışılacak.

Buradaki kaynaklar, ABD’nin, son ulusal güvenlik stratejisine göre düşman ilan ettiği İran’la böyle bir işbirliğine girdiğini iddia edeceği Türkiye’ye karşı tavrını da değerlendireceğini söylediler.”