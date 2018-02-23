'Uçan taksi'nin görüntüleri yayımlandı

Havacılık şirketi Airbus, uçan taksi modeli Vahana'nın test uçuşunun görüntülerini yayımladı.

ABD'nin Oregon eyaletinin Pendleton kentinde yapılan test uçuşunun görüntüsü şirketin internet sitesinden paylaşıldı.

Görüntülerde, yumurta biçimli silindirik bir kabini taşıyan, 4 kanat ve 8 yatay pervaneden oluşan elektrikli aracın, 53 saniye boyunca havada asılı kaldığı ve ardından yere indiği görüldü.

Şirketten yapılan açıklamada, "elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) hava aracı" olarak adlandırılan araçların, büyük şehirlerin yoğun araç trafiğine karşı çatıdan çatıya transfer hizmeti sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Elektrikli veya yarı elektrikli bir ticari hava aracı henüz üretilemedi. Çünkü uçuş, kara ulaşımına kıyasla büyük miktarda enerji gerektiriyor ve mevcut batarya teknolojisi henüz uçuş için gereken verimli kuvvet ağırlık dengesine sahip değil. Vahana'nın pek yüksekte olmasa da belirli süre havada asılı kalabilmesi bu alanda kayda değer bir başarı olarak değerlendiriliyor.