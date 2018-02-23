Sözcü, “Suriye ordusu ile bağlantılı gruplar Afrin’e geldi ama Türk saldırısını durduracak sayıda ve nitelikte değiller. Suriye ordusu, Suriye’nin sınırlarını korumak üzere görevini yerine getirmeli” dedi. YPG sözcüsü, Halep’te YPG’nin kontrolündeki Şeyh Mahsud bölgesine Suriye ordu güçlerinin girdiği iddiasını ise reddetti. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim güçlerinin, Şeyh Mahsud’a giriş yaptığını bildirmişti.(hürriyet)
23 Şubat 2018 03:02
YPG, Esad’dan destek istedi
YPG’nin Sözcüsü Nuri Mahmud, Suriye reijimi yanlısı yüzlerce milisin Afrin’de ön cephelere yerleştiğini söyledi.
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