Kudüs Zirvesi'nden bu sonuçlar çıktı

Zirveye Başbakan Binali Yıldırım ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Afganistan, Gine, İran, Katar, Kuveyt, Moritanya, Sudan, Ürdün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devlet başkanları katıldı.

İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

İsrail'e karşı yapılan İslam zirvesine damga vuran olay

30 maddeden oluşan sonuç bildirgesinde, Filistin’e uluslararası barış gücü gönderme yolu da dahil olmak üzere, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulunuldu, ABD ve ABD Başkanı Trump kınanarak, “BM Güvenlik Konseyi’ne, Genel Kurulu’na ve İnsan Hakları Konseyi’ne bu husustaki sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunur ve tüm ülkeleri bu konunun acil olarak BM Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi ve İnsan Hakları Konseyi gündemine getirilmesi için çabalarını seferber etmeye davet eder” ifadesine yer verildi.

ERDOĞAN: KATLİAMI BİR KEZ DAHA TELİN ETTİK

Zirvede ABD’nin hukuk dışı adımını ele aldıklarını belirten Erdoğan, “Kabul ettiğimiz ortak bildiriyle ABD’nin bu gayrimeşru adımına karşı, ümmet olarak atacağımız adımları değerlendirdik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’in uyguladığı devlet terörünü, mezalimini ve katliamı bir kez daha telin ettik” şeklinde konuştu.