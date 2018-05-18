Suriye'de patlama!

Yerel kaynakların aktardığına göre, Hama Askeri Havalimanı'nda dört büyük patlama meydana geldi. Şu ana kadar patlamaların sebebi belli değil. Patlamaların Hama şehrini salladığı belirtiliyor.

Devlet televizyonunun yanı sıra muhaliflere yakın İngiltere merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi de patlamaların yaşandığını duyurdu.

Hava üssünün Suriye ordusunun ülkenin kuzeyi ve orta bölgelerindeki saldırılarına katılan uçaklarınca kullanıldığını belirten Gözlemevi patlamanın üssün içinde yaşandığını öne sürdü.

Gözlemevi'nin yönteicisi Rami Abdülrahman "Patlamalar, Hama askeri havalimanında rejime ait silah ve yakıt depolarında meydana geldi" iddiasında bulundu.

ARDI ARDINA PATLAMALAR

Devlet televizyonu yaşanan ilk patlamalrın ardından yeniden hava üsünde yeni bir patlamanın yaşandığını duyurdu.

Nisan sonunda İsrail, Suriye'de İran güçlerine ait olduğunu öne sürdüğü bir dizi askeri hedefe füze saldırısı düzenlemişti.