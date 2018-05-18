18 Mayıs 2018 01:47

İsrail'den katliama ilişkin skandal savunma: Hepsini...

İsrail'den katliama ilişkin skandal savunma: Hepsini...
İsrail askerlerinin Gazze’de Filistinlilere ateş açması sonucu 62 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bini aşkın kişinin de yaralandığı katliama ilişkin skandal savunma geldi.
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İrlanda’nın RTE televizyonuna konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Michal Maayan, İsrail’in Filistinlilere saldırılarını “Hepsini hapishaneye koyamayız” sözleriyle savundu.

Kendisine sorulan “İsrail, Gazze Şeridi’ndeki protestocuları neden vuruyor?” sorusuna Maayan, “Bu insanların hepsini hapishaneye koyamayız. İsrail güçlerine saldıran yüzlerce insandan bahsediyoruz. İsrail askerleri öldürmek için hedef almıyor. Sadece caydırmak ve geri püskürtmek için hedef alıyor” şeklinde cevap verdi.

ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına gelen olumsuz tepkiler hakkında ise İsrailli sözcü, “Büyükelçiliğin taşınması barışı durdurmuyor. Sadece bu insanların, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu anlamalarına yardım ediyor” dedi.

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