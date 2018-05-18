Suudi Veliaht Prens darbe girişiminde öldürüldü mü?

Suudi Arabistan'ın 'fiili kralı' Muhammed bin Selman'la ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. 27 gündür ortalıkta gözükmeyen Veliaht prensin geçen ayki darbe girişiminde öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Suudi Veliaht Prens ile ilgili dikkat çeken iddia, İran’ın muhafazakar eğilimli gazetesi Keyhan’dan geldi. Bir Arap ülkesinin üst düzey yetkililerine gönderilen istihbarat raporunu gördüğünü öne süren İran’ın Keyhan gazetesi, Suudi Arabistan’ın fiili kralı konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın 21 Nisan’da sarayına düzenlenen saldırıda öldürülmüş olabileceği iddiasını aktardı. Rapora göre saldırı sırasında Selman’ın iki kurşunla vurulduğunu kaydeden gazete, nisan ayının sonlarından beri hiç ortada gözükmediğine göre veliahtın ölmüş olabileceğini yazdı.

SARAY YAKINLARINDAN SİLAH SESLERİ GELMİŞTİ

21 Nisan’da başkent Riyad’daki Suudi Kralı’nın sarayı yakınlarından şiddetli silah sesleri gelmişti. Ardından Kral Selman ile oğlu Muhammed bin Selman’ın Riyad’da ABD’nin koruması altındaki bir hava üssünün sığınağına götürüldüğü haberleri gelmişti. Suudi yetkililer ve medya organları olayla ilgili sessizliğini korurken çelişkili haberler ve tanıklıklar su yüzüne çıktı. Saray yakınında oturanlar darbe girşiminde bulunulduğundan, saraya saldıran askerlerin saray üzerinde uçan bir İHA’nın gönderdiği görüntüler ve istihbarata göre hareket ettiğinden söz etti. Suudi muahalefetinin üyeleri de kara kuvvetlerinden üst düzey bir subayın kral ile veliaht prensi öldürmek için saraya baskın düzenlediğini söyledi.

MEDYATİK BİRİ

Medyatik bir kişilik olan ve hemen her gün kamuoyunun karşısına çıkıp haber olan 33 yaşındaki Suudi Veliaht Prensi’nin o zamandan beri 27 gündür ortalıkta gözükmemesi dikkat çekiyor. CIA Direktörlüğünden ABD Dışişleri Bakanlığına geçen Mike Pompeo’nun bu sıfatla ilk kez 28 Nisan’da Riyad’a yaptığı ziyarette de Selman medyanın karşısına çıkmadı.