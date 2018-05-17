17 Mayıs 2018 21:18

BM Genel Sekreteri'nden kritik uyarı

BM Genel Sekreteri'nden kritik uyarı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası güvenliğin risk altında olduğunu söyledi.
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası güvenlik risk altında. Soğuk savaş gerilimi geri döndü. Küresel askeri harcamalar, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından bu yana en yüksek seviyede.” dedi.

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