BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası güvenlik risk altında. Soğuk savaş gerilimi geri döndü. Küresel askeri harcamalar, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından bu yana en yüksek seviyede.” dedi.
17 Mayıs 2018 21:18
BM Genel Sekreteri'nden kritik uyarı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası güvenliğin risk altında olduğunu söyledi.
Çok Okunanlar
-
BM Genel Sekreteri'nden kritik uyarı
-
Kuzey Kore'den flaş Güney Kore kararı
-
Golan'da patlama, İsrail'de siren sesleri!
-
İzlanda'dan İsrail'e boykot çağrısı
-
Gazze katliamının üzerine Netanyahu'dan tavuk dansı
-
İsrail'den vatandaşlarına Türkiye çağrısı
-
Spor tarihindeki en büyük tazminat anlaşması
-
Demokratik Kongo'da Ebola salgını: 23 kişi öldü
-
Çavuşoğlu'ndan son dakika İsrail açıklaması
-
Kudüs için kritik zirve