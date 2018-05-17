BM Genel Sekreteri'nden kritik uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası güvenliğin risk altında olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası güvenlik risk altında. Soğuk savaş gerilimi geri döndü. Küresel askeri harcamalar, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından bu yana en yüksek seviyede.” dedi.