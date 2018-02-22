22 Şubat 2018 16:45

Irak'tan sert çıkış: Kabul edilemez

Irak'tan sert çıkış: Kabul edilemez
Irak'tan İran'a cevap geldi.
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Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mahcub "Irak'ın iç işlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamalar hangi taraftan gelirse gelsin kabul edilemez" dedi.

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