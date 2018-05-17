Golan'da patlama, İsrail'de siren sesleri!

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, Golan tepelerinde İsraillilerin en az 1 roket düşürdüğünü ve Iron Dome(Demir Kubbe) hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Ordu Sözcüsü, Golan Tepelerinde sirenlerin yanlışlıkla çaldığını ve bu bölgede herhangi bir roketin olmadığını açıkladı.

SON ZAMANLARDA GERİLİM OLDUKÇA YÜKSEK

İsrail ve Suriye güçleri arasında son dönemde birçok sıcak çatışma gerçekleşti. Son olarak Suriye'deki İran milislerinin roket fırlatması üzerine İsrail savaş uçakları çok sayıda askeri mevziyi füzelerle vurdu.