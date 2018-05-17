Gazze katliamının üzerine Netanyahu'dan tavuk dansı

Netanyahu ile Netta, kameralar karşısında birinci gelen şarkının ünlü tavuk dansını birlikte yaptı.

İsrail ordusunun ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nin açılışına karşı Gazze'de düzenlenen protestolarda pazartesi 60 kişiyi, salı günü 2 kişiyi öldürüp 3.000'e yakın kişiyi yaralaması, Başbakan Benyamin Netanyahu'daki bayram havasını bozmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs Büyükelçiliği'ni açtırmak suretiyle Netanyahu'nun işgal, ilhak, etnik temizlik politikalarına mutlak onay verirken İsrail lideri de pazar günü Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsrailli Netta Barzilai'nin kazanmasının keyfini sürüyor.

Benyamin-Sara Netanyahu çiftinin dün Netta'yı ağırlaması, Gazze katliamı hiç olmamışçasına kutlama havasında geçti.

Hatta İsrail Başbakanı ile İsrailli kadın şarkıcı, kameraların karşısına geçerek Eurovision'u kazanan 'Toy' isimli şarkının simgesi olan tavuk dansını birlikte yaptı.

Ardından Twitter hesabından Netta'yı etiketleyip İsrail bayrağı ve tavuk emojisi eşliğinde tavuk dansı performansını paylaşan Netanyahu, İsrail bayrağı ve kalp emojisi eşliğinde şunları da yazdı:

''Netta Barzilai ile Kudüs'te buluşmak ne kadar eğlenceli! Netta hepimiz seni seviyoruz, ulusumuza büyük onur kattın.''Ağzıyla perküsyon (beatbox) sesi yapan ve 'looper' isimli elektronik cihazı kullanan Netta'nın tavuk sesleri çıkararak yaptığı tavuk dansının etkisiyle rakiplerini halk oylaması üzerinden geride bırakması sebebiyle Eurovision gelecek yıl Kudüs'te düzenlenecek.