Spor tarihindeki en büyük tazminat anlaşması

Michigan Eyalet Üniversitesi, bünyesinde çalıştırdığı jimnastik takımı doktoru Larry Nassar'ın taciz ettiği kurbanlarına spor tarihindeki en büyük tazminatı ödeyecek.

ABD'de yıllarca yüzlerce kadın sporcuya cinsel tacize bulunmakla suçlanan ulusal jimnastik takımı doktoru Larry Nassar'ın Michigan Eyalet Üniversitesi'nde çalıştığı dönemdeki kurbanlarıyla ilgili tazminat anlaşmasına varıldı. Üniversite, Nassar'ın 332 kurbanına 500 milyon dolar ödeyecek.

Tedavilerinden sorumlu olduğu kadın sporcuları cinsel tacizden şubat ayında 175 yıl hapis cezasına çarptırılmış olan Dr. Larry Nassar'la ilgili kurbanların açtığı tazminat davaları da sonuçlanmaya başladı.

Nassar'ın 1990'lardan beri görev yaptığı Michigan Eyalet Üniversitesi'ne açılan davada üniversite 332 mağdurla anlaşmaya vardı.

500 milyon dolarlık anlaşmaya göre 425 milyon dolar davacılara derhal ödenecek, 75 milyon dolar ise gelecekte yapılabilecek suçlamalar için ayrılacak.

Spor tarihindeki en büyük tazminatı ödeyecek Michigan Eyalet Üniversitesi'nin bu kadar parayı nereden bulacağı ve kişi başına ne kadar vereceği henüz netleşmedi.

Kurbanların avukatı John Manly, ''Tarihi tazminat anlaşması 300'ü aşkın kadın ve genç kızın susturulmayı reddedip seslerini yükseltme cesaretinin sonucudur'' dedi.

Üniversite yönetim kurulundan da özür eşliğinde ''Hikayelerini anlatanların cesaretlerine hayranlık duyuyoruz. Sinsel saldırı konusunda bilinçlenme ve önleme için kampüsümüzde ve toplumumuzda değişim gerektiğinin farkındayız'' açıklaması geldi.

Nassar'ın ABD Ulusal Jimnastik Takımı, ABD Olimpiyat Komitesi, ülke çapında jimnastik kulüpleri gibi çalıştığı kurumlar hakkında hemen her eyalette açılan daha pek çok tazminat davası var.

Daha önceki tazminat rekoru, Penn Eyalet Üniversitesi'nin Amerikan futbol takımının koçu Jerry Sandusky'nin öğrencilere tecavüz ve taciziyle ilgili ödediği 109 milyon dolardı.