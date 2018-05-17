ABD’de Rusya soruşturmasını yürüten Senato İstihbarat Komitesi, Rusya’nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimleri kazanması amacını güttüğü kanaatine vardığını açıkladı. Komite Başkan Yardımcısı Demokrat Virginia Senatörü Mark Warner “Putin’in talimatıyla Donald Trump’a yardım etmek ve Hillary Clinton’a zarar vermek için yapılmıştı” değerlendirmesinde bulundu.
17 Mayıs 2018 03:01
Trump’a ABD Senato’sundan kötü haber
ABD'de Rusya soruşturmasını yürüten Senato İstihbarat Komitesi, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu ve ABD Başkanı Trump'ın kazanması amacını güttüğü kanaatine vardı.
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