16 Mayıs 2018 20:38

Trump'tan, tarihi zirveye ilişkin açıklama

Trump'tan, tarihi zirveye ilişkin açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği görüşmede Kuzey Kore ilgili açıklamalarda bulundu.
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Trump, Kuzey Kore’nin zirveyi iptal etme sinyaline ilgili bilgilendirilmediğini söyleyerek “Hiçbir şey görmedik. Hiçbir şey duymadık. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan "ABD bizi köşeye sıkıştırır ve nükleer silahlarımızdan tek taraflı vazgeçmemizi isterse, görüşmelere ilgimizi kaybederiz ve beklenen Kuzey Kore-ABD zirvesine katılıp katılmamayı yeniden değerlendirmemiz gerekir" açıklamasını yapmıştı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 12 Haziran'da Singapur'da görüşmesi planlanıyor.

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