Netanyahu'nun oğlundan küfürlü Türkiye paylaşımı

Dünya İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı katliama tepki gösterirken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küfür içerikli paylaşım yaptı.

Dünya İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı katliama tepki gösterirken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küfür içerikli paylaşım yaptı.

Türkiye katliamın ardından İsrail’in Ankara Büyükelçisini Tel Aviv’e geri göndermişti. Buna karşılık da İsrail, Türkiye’den tarım ürünleri ithalatını durdurmuştu.

Siyasi gelişmeler üst üste yaşanırken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun oğlu Yael’den skandal bir Türkiye paylaşımı geldi. Yael Netanyahu, Instagram hesabının hikaye bölümünden, “F.ck Turkey” (Türkiye'yi s.keyim) yazan ve Türk bayrağının olduğu görseli paylaştı.

Yael Netanyahu paylaşımı yaptıktan bir süre sonra Instagram hesabını kapattı.

İşte o paylaşım: