ABD'nin hamlesine İran'dan sert yanıt

Ruhani, "İran bu tehditlere boyun eğmeyecek" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a karşı yaptırım kararlarını açıklamasının ardından, "İran ABD'nin baskılarına, yaptırımlarına ve hatta savaş tehditlerine boyun eğmeyecek" ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Merkez Bankası Başkanı Valiollah Seif'in "Devrim Muhafızları adına milyonlarca dolar para transferi yapmak"tan "yaptırım listesi"ne alındığını açıklamıştı.

The New York Times'ın haberine göre Mnuchin, Seif'i, "İran Devrim Muhafızları'nın ülke dışındaki kolu olan Kudüs Gücü'ne, Al-Bilad Islamic Bank üzerinden gizlice para aktararak Hizbullah'ın şiddet yanlısı gündemini desteklemek" ile suçladı.

Hasan Ruhani, ABD'nin bu hamlesine yanıt verdi. Ruhani "İran ABD'nin baskılarına, yaptırımlarına ve hatta savaş tehditlerine boyun eğmeyecek" dedi.