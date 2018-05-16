Dünya basını Gazze'deki katliamı nasıl gördü?

T24- Elçiliğin açılış töreninin yapıldığı önceki gün Gazze Şeridi’nde Filistinlilerin düzenlediği “Büyük Dönüş Yürüyüşü”ne İsrail askerlerinin ateş açarak müdahale etmesi sonucu hayatını kaybeden kişilerin sayısı 62’ye yükseldi. Yaralı sayısı 3 bini geçti.

"Ordunun herkese yetecek mermisi var"

İsrail’de iktidardaki Likud Partisi’nin milletvekili Avi Dichter, Gazze’de onlarca Filistinlinin katledildiği saldırıların ardından “İsrail ordusunun herkese yetecek mermisi var” diyerek gözdağı verdi.

İsrailli “Times of Israel” gazetesinin haberine göre, yerel bir televizyon kanalına konuşan Dichter, Hamas’ın Gazze’deki gösterileri “kışkırttığını” ve benzer protestoların işgal altındaki Batı Şeria’da da düzenlenmesi için “provokasyon” yaptığını öne sürdü. İsrail güçlerinin hiç kimsenin İsraillilerin hayatını tehlikeye atmasına izin vermeyeceğini belirten Dichter, “İsrail ordusunun herkese yetecek mermisi var. Ordu tüm hazırlıkları yaptı. İster ölümcül olmayan yöntemler olsun, isterse de ‘ateş etme düzenlemesi’ ile meşrulaştırılan ölümcül yöntemler olsun fark etmez” dedi.

Filistin'de genel grev

Batı Şeria’ya bağlı tüm kent, belde ve mülteci kamplarında, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde 62 Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle genel greve gidildi. Üç gün yas ilan edilmişti.

İsrail basınından tepki

ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması Gazze’de binlerce kişinin katıldığı kitlesel protestolara neden olurken, pazartesi günü gerçekleşen tartışmalı büyükelçilik açılışı ve İsrail’in protestoculara sert müdahalesi dünya basınında geniş yer buldu. İsrail merkezli Haaretz gazetesi, ‘Kan banyosunu durdurun’ başlıklı baş makale yayınlarken ‘Daily News’ gazetesi büyükelçilik açılışına giden ABD Başkanı Trump’ın kızı Ivanka için ‘Babasının küçük gulyabanisi’ başlığını kullandı. Dış basında bazı yorumlar şöyle:

New York Times Gazetesi

“Gazze’de ölüm, Kudüs’te yeni büyükelçilik ve barış her zamankinden daha uzak” yorumunu yaptı.

CNN

“İsrailliler ile Filistinliler arasındaki uçurum büyüyor. Yan yana yaşıyorlar, ancak birbirlerinden bu kadar uzak olamazlar. Ve bu durum hiçbir zaman bu kadar net ve güçlü görünür olmamıştı” dedi.

Daily News

ABD basınından protestolara en sert eleştiri ise ‘Daily News’ gazetesinden geldi. Ivanka Trump’ı manşete taşıyan gazete, “Ivanka, Kudüs Büyükelçiliği’nin açılışında hep güldü” diye yazdı.

Daily Mail: ‘Katliam’ manşetiyle çıktı.

Guardian

Ivanka Trump ile protestolardan bir görüntüyü yan yana kullanarak, “Trump’ın yeni büyükelçiliği açıldı ve onlarca ölü” manşetini attı. Times gazetesi de “ABD yeni Kudüs büyükelçiliğini açıyor diye onlarca kişi öldü” dedi.