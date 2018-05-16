Merkel'den skandal İsrail açıklaması

Merkel, göstericilerin bölgedeki huzuru karıştırdığını söyledi.

Merkel, görüşmede, İsrail devletinin 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Gazze'deki gelişmelerin ışığında, şiddetin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Merkel ayrıca, Almanya'nın, İsrail'in güvenlik endişelerini anlayışla karşıladığını, düşünce özgürlüğü ve huzursuzluk yaratmak amacıyla barışçıl gösteri hakkının kötüye kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Merkel, İran sorumluluklarını yerine getirdiği sürece, Almanya'nın, İngiltere ve Fransa gibi İran ile olan nükleer anlaşmaya sadık kalacağını belirtti.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert görüşmeyle ilgili "Her iki lider, İran'ın balistik füze programından, ayrıca Suriye, Irak ve Yemen gibi bölge ülkelerinde oynadığı istikrarsızlık yaratan rolünden kaygı duyduklarını ifade etmişlerdir." dedi.