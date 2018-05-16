'İsrail Soyundanım' diyen Oktar'dan Gazze yorumu

ABD Başkanı Trump'ın dünyayı hiçe sayarak aldığı hukuksuz karar, dün onlarca kişinin canı pahasına yerine getirildi. Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliği, Kudüs'e taşınırken; Gazze'de gösteri yapan en az 60 sivil, İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybetti.

ADNAN OKTAR KINAYAMADI

Tüm dünyayı ayağa kaldıran bu vahşetle ilgili ünlü-ünsüz birçok kişi tepkilerini sosyal medyadan dile getirirken, Adnan Oktar ilginç bir çıkışa imza attı.

"DOST-KARDEŞ OLMALARI GEREKİYOR"

Daha önce yapmış olduğu bir açıklamada "İsrail soyundanım" diyen Adnan Oktar, Gazze'deki katliamı görmezden gelerek "Filistin'in çözümü iki tarafın birbiriyle kardeş ilan edilmesidir. İsrail ve Filistin halkını birbiriyle barışıp dost-kardeş olmaları için teşvik etmek lazım. Kavgayı bir an önce yatıştırmak hayatidir. İki halk da aynı peygamber soyundan. Her ikisi de Hz. İbrahim'in evladı" ifadelerini kullandı.

İşte Adnan Oktar'ın o paylaşımı;