Brüksel’de İran ile kritik buluşma

Hürriyet- Cevad Zarif, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında basına konuşan Mogherini, anlaşmanın tam ve etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik bağlılığın taraflarca teyit edildiğini söyledi. Zarif de toplantıyı iyi bir başlangıç olarak niteleyerek, “Doğru yolda olduğumuza inanıyorum” dedi.

Zor bir ortamda çalıştıklarını ve hem Avrupa hem de İran kamuoyunun bunun farkında olduğunu söyleyen Mogherini, “Anlaşmanın yürürlükte kalmasını görme konusunda kararlıyız” dedi. Mogherini, anlaşmaya yeni eklemeler yapılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Toplantıda, önümüzdeki haftalarda pratik çözümler bulunması amacıyla ele alınması ve üzerinde çalışılması gereken unsurlar belirlendi. Bu unsurlar arasında İran ile ekonomik bağların sürdürülmesi ve derinleştirilmesi, İran petrolünün satışı, ulaştırma alanında işbirliğinin devam ettirilmesi, kredi olanakları, Avrupalı şirketlerin yeni sözleşmeler yapmalarının sağlanması ve İran’a daha fazla yatırım yer alıyor.

Görüşmeler diplomatik açıdan yapıcı olarak değerlendirilse de ABD’nin çekilme kararıyla yarattığı karmaşık durumdan çıkış yolu henüz net olarak bulunmuş değil. Brüksel’de konuya ilişkin yapılan ağırlıklı yorumu, “Mucizevi bir çözüm yok” olarak özetlemek mümkün. Diplomatik kaynaklar hızlı bir kararın söz konusu olmadığını ve tüm tarafların çıkarlarını koruyacak ortak bir yaklaşım belirlemenin zaman alacağı görüşündeler

Mogherini, gelecek hafta Viyana’da teknik düzeyde bir toplantı daha yapılacağını duyurdu. Nükleer anlaşma ve Trump’ın kararı, AB liderleri düzeyinde de ele alınacak.