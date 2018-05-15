Kuzey Kore’den gerilimi tırmandıracak hamle

Kuzey Kore, Güney Kore'yle gerçekleştireceği toplantıyı, ABD ile Güney Kore arasında yapılan askeri tatbikatı sebep göstererek iptal etti.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında süren barış görüşmelerinin bir yenisi çarşamba günü yapılacaktı ancak Kuzey Kore, Güney Kore’yle yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

Görüşmenin iptal olmasının ardından Kuzey Kore Lideri Kim’le ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmenin de iptal edilebileceği bildirildi.

Kuzey Koreli yetkililerden edinilen bilgilere göre görüşmenin iptal edilmesinin sebebi, ABD ile Güney Kore arasında yapılan askeri tatbikat. Kuzey Koreli otoriteler yapılan bu tatbikatı ‘provakasyon’ olarak niteledi.

ABD’DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Dışişleri’nden yapılan açıklamada “Kuzey Kore Lideri Kim’le ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme için ileri bir tarih ayarlanacak” denildi.