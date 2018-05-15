ABD'den İran'a şok yaptırım!

İran Merkez Bankası Uluslararası Bölüm Direktör Yardımcısı Ali Tarzali ve bankanın CEO'su Aras Habib de yaptırım listesindeki isimler arasında yer aldı

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini açıklaması ve tüm Avrupa ülkelerinin tepkisini çekmesinin ardından, ABD İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. İran Devrim Muhafızları bütçesinin gerçekleştirilmesinde etkin bir role sahip olan İran Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf ve El-Bilad Bank yaptırım listesine alınan isimler arasında yer aldı.

Reuters’in haberine göre, Trump yönetimi İran'ı uluslararası finans sisteminden daha da izole etmek için İran Merkez Bankası Başkanı'nı terör listesine aldı. İran Merkez Bankası Başkanı Veliullah Seyf, Hizbullah'a milyonlarca dolar transfer etmekle suçlanıyor. Seyf, ''özel olarak yetiştirilmiş bir global terörist'' nitelemesi ile yaptırım listesine alındı.

Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararından sonra bu adım ikinci yeni yaptırım oldu. Devrim Muhafızlarının bütçesinin, Irak merkezli Al Bilad bankası üzerinden uluslararası finans siteminde hareket kabiliyeti kazandığı ve bu şekilde yur tdışı aktivitelerine fon sağladığı iddia edildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Seyf'in İran Devrim Muhafızları bütçesini, Iraktaki Al Bilad İslami Bankası aracılığı ile Hizbullah'a transfer ettiğini açıkladı. Seyf ile iş yapanlara da yaptırım uygulanacağı belirtildi. Bu Banka ve Seyf ile iş yapanlar da ABD finansal sisteminden men edilecek.

Ayrıca İran Merkez Bankası Uluslararası Bölüm Direktör Yardımcısı Ali Tarzali ve bankanın CEO'su Aras Habib de yaptırım listesindeki isimler arasında yer aldı.