15 Mayıs 2018 21:46

Bir hamle de Filistin'den geldi

Bir hamle de Filistin'den geldi
Filistin ABD'deki temsilcilerini geri çektiğini açıkladı.
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