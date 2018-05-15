Kuzey Kore İşçi Partisi'nin dostluk heyeti Çin'de

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang olağan basın toplantısında, bu konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Lu Kang açıklamasında, "Kuzey Kore İşçi Partisi'nin dostluk heyetinin ÇKP Dış İrtibat Bürosu'nun daveti üzerine düzenlediği dostluk ziyareti, dün başladı. Söz konusu ziyaret, iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesi konusunda atılan somut bir adım. Heyet, Çin'in ekonomik inşası ile reform ve dışa açılma uygulamalarında elde edilen başarıları yerinde inceleyecek. Ziyarette ayrıca, iki partinin ülke yönetimindeki tecrübeleri konusunda fikir alışverişinde bulunulacak." ifadelerini kullandı.