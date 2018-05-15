İrlanda, İsrail büyükelçisini çağırdı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Simon Coveney, İsrail’in Dublin Büyükelçisi Ze'ev Boker’i bakanlığa çağırarak bir süre görüştü.

Görüşmede ülkesinin dün Gazze’de yaşanan şiddet olaylarındaki ölümler ve yaralanmalardan duyduğu kaygıyı dile getiren Coveney, İsrail’e ölçülü davranma çağrısı yaptı.

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“Büyükelçi, İrlanda’nın dünkü ölümlerle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bağımsız, uluslararası bir soruşturma talebi konusunda bilgilendirildi” ifadesi kullanılan açıklamada, İrlanda’nın Ramallah’taki diplomatik misyonunun Gazze’de görevli sağlık ekiplerinin ölümlere ve yaralanmalara yetişemediği konusunda bilgi verdiği aktarıldı.

Bölgedeki sağlık sisteminin ekipman ve temel ilaç eksikliği nedeniyle daha önce de büyük sorun yaşadığı vurgulanan açıklamada, İrlanda’nın sağlık görevlilerinin de hedef alındığı yönündeki haberlerden 'çok rahatsız' olduğu kaydedildi.