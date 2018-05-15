ABD Gazze katliamının soruşturulmasını engelledi

Büyükelçiliğin açılmasıyla Ortadoğu'nun kalbine ateş bırakan ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bağımsız soruşturma önerisini bloke etti.

Pazartesi günü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e çıkarken, 2 bin 770'in üzerinde yaralı olduğu bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada her iki kişiden birinin kurşunla yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde pazartesi günkü İsrail katliamının ardından ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde şiddet olaylarının bağımsız şekilde soruşturulmasına yönelik karar tasarısını bloke etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşımasını protesto etmek için sınırda toplanan Filistinliler ile İsrail ordusu arasındaki şiddet olaylarının sorumlusunun Hamas olduğu suçlamasında bulunuldu. Ortadoğu'da ise ABD 'Kudüs' kararıyla yaşanan öfke selinin sorumlusu olarak tutuluyor.

Pazartesi günü İsrail askerinin açtığı ateşte Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e çıkarken, 2 bin 770'in üzerinde yaralı olduğu bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada her iki kişiden birinin kurşunla yaralandığı belirtildi.

8 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık tarafından Salı günü yapılan açıklamada, olaylar sırasında hayatını kaybedenler arasında sekiz aylık bir bebeğin de olduğu belirtildi.

Bebeğin, Filistinliler ile İsrail askerleri arasındaki arbede sırasında sıkılan göz yaşartıcı gazı soluduğu ve hayatını kaybettiği bilgisi verildi.



Pazartesi günü, 2014 yılındaki Gazze Savaşı'ndan bu yana en fazla kişinin öldüğü gün oldu.

Alman haber ajansı dpa, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin şiddet olaylarının soruşturulmasını talep ettiklerini ancak bu yönde bir soruşturmayı da kapsayan karar tasarısı talebinin ABD tarafından bloke edildiğini bildirdi. BMGK üyeleri buıgün Gazze Şeridi'ndeki şiddet olaylarını görüşecek. Oturumda, BM'nin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un dinlenmesi bekleniyor.