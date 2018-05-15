CHP'den İsrail'e karşı gece yürüyüşü

CHP İstanbul Gençlik Kolları, Filistin halkına yönelik yapılan katliamı protesto etmek amacıyla İsrail Konsolosluğu önünde eylem yaptı. Grup adına konuşan Başkan Burkay Düzce, Filistin davasının siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Filistin davasının sağı solu, mezhebi, etnisitesi olmaz. Vicdan sahibi olan, bu toprakların mayasında büyümüş olan her insan bu davaya canı pahasına sahip çıkmalıdır" dedi.

Tel Aviv'de bulunan ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını protesto eden Filistin halkına yönelik katliam CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından protesto edildi. İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce'nin de aralarında bulunduğu grup Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.

"Kahrolsun ABD, Kahrolsun İsrail, Katil ABD işbirlikçi İsrail" sloganları atan grup, İsrail tarafından 55 Filistinlinin öldürülmesini protesto etti. Grup adına açıklama yapan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, Trump yönetiminin içinde bulundukları durumdan çıkmak için böyle bir hamle yaptıklarını söylerek, "Bizler şunu biliyoruz ki Filistin davasının, sağı, solu mezhebi, etnitesi olmaz. Filistin davası mazlumların davasıdır. Vicdan sahibi olan, bu toprakların mayasında büyümüş olan her insan bu davaya canı pahasına sahip çıkmalıdır. Şunu çok iyi biliyoruz ve farkındayız. Amerika'da sıkışan Trump rejimi Trump yönetimi; kendi sıkışıklığını mazlum orta doğu halklarının kanı üzerinden siyaset yaparak kurtarmaya çalışmasın. Şu anda elimize gelen son bilgilere göre şehit düşen Filistinli sayısı 56'ya ulaştı. Bu dava geçmişte nasıl sahiplenildiyse ve Filistinliler bu bölgenin, orta doğunun onurlu halkı olarak bu mücadelelerinden asla bir adım geri atmadan devam ettilerse bizlerde sonuna kadar bu mücadelenin yanında olacağız" dedi.

Protestoya katılan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'de kısa bir konuşma yaptı. Filistin halkının her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Şeker, "İki bacağını kaybetmesine rağmen, toprağını kaybetmemek adına mücadele verip şehit olanları saygıyla selamlıyorum. Biz mazlum Filistin halkının dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarında yanında olacağız. Büyük Orta Doğu Projesi diye sundukları, bize kan ve gözyaşı olan temelden reddediyoruz. Bu bölgede yaşayan mazlum halklar biz bir araya gelmedikçe, bir arada olmadıkça bize barışı çok görecekler. Bizde diyoruz ki, birlik olalım, beraberlik içerisinde emperyalistleri Orta Doğu'dan defedelim. Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail siyonizmi" diye konuştu.