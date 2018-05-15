Filistin Kurtuluş Örgütü'nden açıklama

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'ni "yok olmaya mahkûm yeni bir yerleşim birimi" olarak nitelendirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Kudüs'e taşınan ABD büyükelçiliğini "İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerine benzeterek yok olmaya mahkûm olduğunu" söyledi.

Filistin resmi televizyonuna konuşan Ureykat, "Kudüs'teki ABD büyükelçiliği yok olmaya mahkûm yeni bir yerleşim birimidir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeyi siyasi çöküş aşamasına ulaştırdığını belirten Ureykat, "Trump yönetimi, halklar ve sınırlar olarak bölgeyi, şiddete, anarşiye ve kan dökmeye itti." diye konuştu.

Ureykat, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak iki devletli çözümü ve barış sürecini toprağa gömdüğünü, Filistinlilerin karşı çıktığı "yüzyılın anlaşması" olarak sunulan planın uygulamaya başlandığını dile getirdi.