Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmede, ABD’nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi öldürüp 2 bin 500’ü aşkın Filistinliyi yaralaması ele alındı.

ABD’nin bölgede şiddetin tırmanmasına yol açan büyükelelçiliği Kudüs’e taşıma kararını ve İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlilerden hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Filistin’deki dramatik gelişmeler karşısında neler yapılabileceği hakkında görüş teatisinde bulunan iki liderin, dünyanın bu zulme seyirci kalmaması gerektiğini vurguladıkları belirtildi.