14 Mayıs 2018 22:34

Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 55 Filistinlinin hayatını kaybettiği olayların ardından Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.
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