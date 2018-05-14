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14 Mayıs 2018 22:34
Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 55 Filistinlinin hayatını kaybettiği olayların ardından Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.
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