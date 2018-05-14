Rusya: Tek çözüm yok etmek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev, Astana'da Suriye konulu 9. toplantının ilk gününün ardından yaptığı basın toplantısında, Astana sürecinin terör örgütü IŞİD ile mücadeleye de katkı sunduğunu belirterek, örgütün Suriye-Irak sınırındaki halen mevcut olduğunu, mücadelenin süreceğini ifade etti.

Lavrentyev, "Çok sayıda terör grubunun toplandığı İdlib de dahil olmak üzere Nusra Cephesi ve bağlı gruplar ile de tavizsiz mücadelenin"devam edeceğini savundu. Lavrentyev, ABD'nin toplantıya temsilci göndermemesine ilişkin, "ABD, Suriye krizinin barışçıl yollarla çözülmesi için uluslararası çabamızı desteklemekten vazgeçti. Bundan dolayı üzüntümüzü dile getiriyoruz. Krizin müzakere yoluyla çözüleceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"ZORUNLU TAHLİYEYİ KABUL ETMEYEN GRUPLAR 'YOK' EDİLECEK"

Rus diplomat, Doğu Guta ve Humus'un kuzeyindeki zorunlu tahliyelere değinerek, boşaltılan bölgelerin rejim kontrolüne geçtiğini anımsattı. Tahliye anlaşmalarına uymak ve uzlaşmak istemeyen gruplar olduğunu belirten Lavrentyev, tek çözümün bu grupların "yok edilmesi" olduğunu öne sürdü.