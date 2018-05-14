Abbas, "ABD'nin yanında durmayan ülkelere teşekkür ediyoruz. Artık ABD'nin arabuluculuğunu kabul edemeyiz. Filistin'de yas için genel grev ilan ediyoruz" dedi.
14 Mayıs 2018 19:41
Filistin Lideri Mahmut Abbas’tan açıklama
Filistin Lideri Mahmut Abbas'dan, İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama geldi.
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