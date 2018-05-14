Onlarca kişi öldürüldü; Trump bu açıklamayı yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'teki büyükelçiliğin açılışı sırasında video yoluyla konuşma yaptı.

Kudüs'teki büyükelçilikteki kalabalığa seslenen Trump, 'ABD bölgede kalıcı bir barış anlaşmasını sağlamaya sadık olmayı sürdürüyor' dedi. Trump'ın dakikalar önce attığı tweet'te de 'İsrail için büyük gün. Tebrikler' ifadesini kullandı. Trump'ın Gazze'de onlarca kişinin öldüğü olaylardan bahsetmemesi büyük tepki çekti.

ABD Başkanı Trump, Ortadoğu'nun kalbine ateş bırakan Kudüs kararının ardından, Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nin açılışında bulunan kalabalığa video yoluyla seslendi.

Trump, Aralık ayında ülkesinin onlarca yıldır izlediği Ortadoğu politikasına ters düşen bir karar alarak Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sürecini başlatacağını açıklamıştı.

Washington'dan gelen ABD heyeti ve İsrail liderlerinin katılımıyla gerçekleşen törenin açılış konuşmasında ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman "Bugün ABD'nin Kudüs, İsrail'deki büyükelçiliğini açıyoruz" dedi.