Peskov'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonrası ülkenin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacak olmasının bölgedeki gerilimin şiddetlenmesine sebep olabileceğinden endişelenip endişelenmedikleri soruldu. Kremlin Sözcüsü bu soru karşısında, "Evet, bu tür endişelerimiz var. Bunu daha öncede söylemiştik" dedi. ABD'nin Kudüs'teki büyükelçiliğinin bugünkü açılış törenine, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin katılması planlanıyor. Törenin TSİ 16.00'da başlaması bekleniyor.
14 Mayıs 2018 14:20
Kremlin'den ABD'nin Kudüs adımına tepki
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini tartışmalı bir biçimde Kudüs'e taşımasının, bölgedeki gerilimi artırabileceğinden endişelendiklerini söyledi.
Çok Okunanlar
-
Gazze'de protestolar devam ediyor: 28 ölü
-
Kremlin'den ABD'nin Kudüs adımına tepki
-
Gazze’de ölü sayısı artıyor!
-
Arap Birliği, Kudüs için olağanüstü toplanıyor!
-
ABD elçiliği Kudüs'e taşınıyor
-
İsviçre'de inanılmaz olay: Bir Türk uçağı birbirine kattıktan sonra...
-
Endonezya'da yeni intihar saldırıları
-
Hollanda'dan miting yasağı önerisi
-
Postanede büyük vurgun!
-
Ruhani: ABD uluslararası kuralları çiğnedi