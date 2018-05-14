Gazze’de ölü sayısı artıyor!

ABD’nin Kudüs büyükelçiliğini açmasına karşı Gazze’de düzenlenen protestolarda İsrail askerinin gerçek mermilerle müdahalesinde 9 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD dünyanın tepkilerine rağmen Kudüs'te İsrail büyükelçiliğini bugün açıyor. Filistinlilerin bugün Gazze sınırında düzenlediği gösterilerde İsrail askerinin ateş açması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail askerinin gerçek mermi ve gaz bombasıyla gerçekleştirdiği sert müdahalede en az 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde aralarında gazetecilerin de bulunduğu toplam 53 kişi hayatını kaybetti.