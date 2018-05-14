Arap Birliği'nin Çarşamba günü ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili olarak olağanüstü toplanacak.
14 Mayıs 2018 11:52
Arap Birliği, Kudüs için olağanüstü toplanıyor!
ABD'nin İsrail elçiliğini Kudüs'e taşınmasıyla ilgili olarak Arap Birliği'nin Çarşamba günü olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.
Çok Okunanlar
-
Arap Birliği, Kudüs için olağanüstü toplanıyor!
-
ABD elçiliği Kudüs'e taşınıyor
-
İsviçre'de inanılmaz olay: Bir Türk uçağı birbirine kattıktan sonra...
-
Endonezya'da yeni intihar saldırıları
-
Hollanda'dan miting yasağı önerisi
-
Postanede büyük vurgun!
-
Ruhani: ABD uluslararası kuralları çiğnedi
-
Irak'ta seçim sonuçları belli oldu
-
Yeni kriz kapıda… Hollanda’dan flaş 24 Haziran çağrısı
-
Endonezya'da 3 kiliseye intihar saldırısı