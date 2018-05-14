14 Mayıs 2018 11:52

Arap Birliği, Kudüs için olağanüstü toplanıyor!

Arap Birliği, Kudüs için olağanüstü toplanıyor!
ABD'nin İsrail elçiliğini Kudüs'e taşınmasıyla ilgili olarak Arap Birliği'nin Çarşamba günü olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.
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Arap Birliği'nin Çarşamba günü ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili olarak olağanüstü toplanacak.

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