Endonezya'da yeni intihar saldırıları

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Doğu Cava Emniyeti Sözcüsü Frans Barung Mangera, Sikatan caddesinde polis merkezini hedef alan bir bombalı saldırı gerçekleştiğini ve ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan Mangera, dün Surabaya'da 3 kiliseye düzenlenen ve 13 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı bombalı saldırıların ardından, Sidoarjo'da da el yapımı bir bombanın kazayla patlaması sonucu 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

Bombanın, saldırı hazırlığında olan 3 çocuklu bir ailenin evinde patladığını, patlamada anne, baba ve bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Mangera, yaralı olarak kurtulan iki çocuğun tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Polis, kiliselere düzenlenen saldırı ve Sidoarjo'daki patlama arasında bağlantı olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.

Kiliselere saldırı düzenleyen 4 çocuklu ailenin, daha önce Suriye'de yaşadığı bilgisini paylaşan polis, ailenin, Endonezya'da DEAŞ'la bağlantılı

Jamaah Anshorut Daulah (JAD) isimli terör örgütüyle temas içinde olduğunun iddia edildiğini belirtmişti.