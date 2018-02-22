ABD’de olağanüstü hal ilan edildi

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Lansing Kenti Belediye Başkanı Andy Schor, su taşkınlarının yerleşim alanlarına ulaşması ihtimaline karşı şehir için olağanüstü hal ilan etti. Ulusal Hava Durumu Servisi, Lansing'deki Grand Nehri'nin gece saatlerinde su taşkınları nedeniyle üç metre yükseldiğini açıkladı. Schor, yağmurun durduğunu ancak önemli sel baskınlarının meydana geleceğini belirtti. Kent sakinlerini korumak için gerekli çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü, sel bölgelerinde yaşayan herkesin Perşembe öğlene kadar evlerini geçici olarak terk etmelerini istedi.